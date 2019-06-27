كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران تحذر من "رد فعل أقوى" إذا انتهكت أمريكا مجالها الجوي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت طهران من رد فعل أقوى إذا انتهكت الولايات المتحدة المجال الجوي الإيراني مرة أخرى.

وقال علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، إن الجيش الأمريكي سيحصل على رد "أقوى" إذا تجرأ على انتهاك حدود إيران.

ونقلت صحيفة "برس تي في"، عن "لاريجاني": "أن سقوط طائرة أمريكية بدون طيار كان تجربة بالنسبة لهم لعدم انتهاك حدودنا. لكن إذا فعلوا ذلك، فإن القوات المسلحة ستمنحهم رد فعل أقوى".

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كما اتهم النائب البارز، الحكومة الأمريكية بابتزاز وإهانة حلفائها العرب، وقال: "تفجير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وادعاء أن الحكومة الأمريكية كانت السبب الرئيسي وراء تعطيل السلام والأمن في المنطقة والعالم بأسره".

وأوضح "لاريجاني": "سلوك البلطجة الأمريكي هو تبرير الدخول إلى المنطقة، حتى أن جمهورية إيران الإسلامية وقفت ضد سياسات الولايات المتحدة الخاطئة وحاربت داعش بكل الوسائل".

ازدادت التوترات بين البلدين بشكل كبير الأسبوع الماضي، بعد أن أسقط صاروخ دفاع جوي إيراني، طائرة أمريكية بدون طيار فيما وصفته إيران بأنه مجالها الجوي.