كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يسلم "مرتزقا" أمريكيا إلى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الأربعاء، أنه أعاد إلى الولايات المتحدة طياراً أمريكيا اعتقل بداية مايو، قال إنه "مرتزق" جندته حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأكد الجيش الوطني الليبي في 7 مايو إسقاط طائرة مقاتلة من نوع "ميراج أف 1" تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في منطقة تقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت لاحقاً فيديو لطيار المقاتلة، أكدت أنه "برتغالي".

لكن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أكد الأربعاء أن الطيار اعترف في وقت لاحق بأن جنسيته أميركية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن الطيار أعيد إلى "بلده" (الولايات المتحدة) بما يتوافق مع اتفاقات التعاون حول مكافحة الإرهاب.

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وأوضح أن الطيار يدعى جايمي سبونوغل وعمره 31 عاماً، جندته الولايات المتحدة قبل أن يغادر إلى تركيا ومنها إلى مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، بحسب المسماري.

ويقود خليفة حفتر منذ 4 إبريل عملية لاستعادة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

وتدور معارك بشكل يومي في الضاحية الجنوبية للعاصمة وفي جنوبها.

ويتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام المرتزقة الأجانب وبتلقي دعم عسكري من قوى غربية.