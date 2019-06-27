كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تهديدها.. طهران لم تتجاوز الحد المسموح به لليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت أمس الأربعاء من أن إيران تملك 200 كيلوغرام تقريبا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام.

وقال دبلوماسيان منهم إن طهران تنتج اليورانيوم بمعدل كيلوغرام واحد تقريبا في اليوم، مشيرين إلى أنها لن تحقق ما أعلنته من أنها ستبلغ الحد الأقصى اليوم الخميس، لكنها قد تتجاوز ذلك الحد بعد قليل من اجتماع ينعقد غدا الجمعة في فيينا مع موقعين آخرين على الاتفاق بهدف إنقاذه.

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وكشف أحد الدبلوماسيين، اشترط لرويترز عدم نشر اسمه، أن طهران لم تبلغ الحد الأقصى من تخصيب اليورانيوم، مضيفا: "إذا وصلوا إليه فسيحدث ذلك على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل".

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران، وهو ما ردت عليه إيران بالتهديد بعدم الالتزام ببعض القيود التي يفرضها الاتفاق الذي ساهم في رفع العقوبات الاقتصادية عنها مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.