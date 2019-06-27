كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تكشف عن تشويش روسي لمطار بن جوريون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن روسيا مسئولة عن تعطل نظام تحديد المواقع العالمى "جي بي إس" فى مطار إسرائيل الدولى بن جوريون، خلال الشهر الماضى، وذلك بسبب الطائرات الروسية المُسيرة دون طيار، فى محاولة منها لحماية طائراتها شمال غربى سوريا.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها إن "روسيا مسئولة عن تعطل نظام الـ "جي بي إس" فى المجال الجوى الإسرائيلى خلال الشهر الماضى، وذلك جزء من محاولات موسكو لحماية طائراتها فى شمال غرب سوريا".

وأضافت الصحيفة: "إسرائيل تعانى من اضطرابات غبر معروفة فى نظام الـ" جي بي إس"، ما تسبب فى تشويش فى مجالها الجوى، وتم اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان هبوط وإقلاع الطائرات بشكل آمن".

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وقالت الصحيفة بأن "إعلان هيئة المطارات الإسرائيلية جاء في أعقاب تقرير صدر، يوم الثلاثاء الماضي، عن الاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية والذي أفاد بأن العديد من الطيارين فقدوا إشارة القمر الصناعي من النظام العالمي لتحديد المواقع حول مطار (بن جوريون) في تل أبيب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلطة الطيران والملاحة الإسرائيلية، تأكيده على "وجود اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (جي إبس) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تقريبًا، وأن الانقطاعات تحدث فقط خلال النهار، لكنها لم تعرض الطيارين والركاب للخطر".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "هذه المعلومات تم السماح بنشرها بعد موافقة الرقابة العسكرية عليها".