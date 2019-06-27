كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصيص طائرتين حكوميتين لتأمين رحلة "ميركل" إلى قمة الـ20 اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت القوات الجوية الألمانية طائرتين حكوميتين لتأمين رحلة المستشارة أنجيلا ميركل، لحضور قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتي تبدأ في أوساكا اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، عن متحدث باسم القوات الجوية الألمانية لم تذكر اسمه، أن الطائرة A340 الثانية، المقرر نشرها في مطار تيجل في برلين، ستحل محل طائرة A340 الرئيسية إذا واجهت مشاكل فنية محتملة قبل الإقلاع.

وقال المسؤول: "ستقوم الطائرة الثانية أيضًا برحلة تدريبية مجدولة إلى طوكيو إذا أقلعت الطائرة التي تقل ميركل وتطير بأمان لعدة ساعات".

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وأشار المتحدث، إلى أنه إذا فشلت الطائرة الرئيسية في رحلة العودة، فسيتم استخدام الطائرة الثانية أيضًا كبديل.

في وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة "راينيش بوست" الألمانية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم، إن الجيش الألماني ووزارة الخارجية والمكتب الفيدرالي لحماية الدستور يشتبهون الآن في التخريب والهجمات الإلكترونية كأسباب محتملة للعديد من الأعطال على الطائرات الحكومية في البلاد.