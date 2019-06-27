كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدبلوماسيون الأوروبيون والأمريكيون يجتمعون في باريس لإجراء محادثات بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، مع كبار الدبلوماسيين الفرنسيين والألمان والبريطانيين في باريس لإجراء محادثات حول أزمة الخليج الفارسي في وقت تحاول فيه القوى الأوروبية إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم مع طهران.

تريد الدول الأوروبية تجنب المزيد من التصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتحاول إقناع إيران بعدم ترك الصفقة النووية، التي انسحبت منها الولايات المتحدة العام الماضي.

و قد صرحت إيران انها ستخترق حدود الاتفاق النووي على مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب بحلول اليوم الخميس، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وحث سفير ايران لدى الامم المتحدة يوم الاربعاء بريطانيا وفرنسا والمانيا على اتخاذ خطوات عملية "فى الوقت المناسب" للحفاظ على الاتفاق "الذى اصبح الان فى حالة حرجة".

