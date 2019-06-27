كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": تركيا ستطلب من أمريكا إعادة مدفوعات F-35 إذا أوقفت التسليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، اليوم الخميس، إن تركيا دفعت 1.25 مليار دولار للطائرات المقاتلة الشبح طراز F-35 وسوف تتجه إلى التحكيم الدولي لإجبار الولايات المتحدة على استرداد المبلغ إذا قررت واشنطن إخراج تركيا من برنامج F-35.

وأضاف"أردوغان": "لقد دفعنا لهم بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع F-35. إذا قاموا بهذه الخطوة الخاطئة، فسنأخذها إلى محكمة التحكيم الدولية لأننا نريد منهم أن يدفعوا لنا المال الذي أنفقناه".

وحسب صحيفة "نيكي"، أوضح "أردوغان": "فيما يتعلق بمنظومة S-400، فإن السيد ترامب يعرف مخاوف تركيا، ولماذا كنا بحاجة لهذا النظام وكيف توصلنا إلى هذه النقطة جيدًا".

وأشار "أردوغان"، إلى أن إفشال العملية واستخدام لغة التهديدات أمر غير مفيد، مضيفًا، أنه يعتقد أن قضية S-400 سيتم حلها وفقًا لروح التحالف الأمريكي التركي.

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وقال أيضًا، إن قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لا ينطبق، لأن تركيا قد التزمت بشراء S-400 قبل سريان قانون العقوبات الجديد.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة "يني شفق" المؤيدة للحكومة التركية، اليوم، أن مصادر في الجيش ووزارة الدفاع التركية قالت، إنه نظرًا للمشاكل الفنية وزيادة النفقات، تعيد تركيا النظر في قرارها بشراء طائرات من طراز F-35.

تعتقد السلطات التركية أيضًا أن طائرات F-35 ستجعل تركيا تعتمد على واشنطن ، وأنه فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وإذا استمرت التوترات بين البلدين ، فقد تكون هناك مشاكل في التوصيل والصيانة بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة.

وحدد البنتاجون يوم 31 يوليو كموعد نهائي لطرد تركيا من برنامج F-35 إذا قبلت أنقرة تسليمها الأول لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، المقرر في منتصف يوليو.

من المقرر أن يلتقي "أردوغان" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، لمعالجة الأزمة المتعلقة بخطة تركيا للحصول على أنظمة صواريخ روسية من طراز S-400.