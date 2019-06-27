كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تطالب بالعدالة للناشط الباكستاني المقتول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطالب إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى بتحقيق العدالة للناشط والمدون الباكستاني محمد بلال خان، الذي قُتل في هجوم بسكين في إسلام أباد في وقت سابق من هذا الشهر. فقد كان خان ناقدًا صريحًا للزعماء السياسيين والعسكريين في البلاد. واعلن الجيش ان قوات أمن الدولة ليست مسؤولة عن وفاته.

أصدرت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولا، بيانًا يوم الأربعاء، أدانت فيه الحادث، وطلبت من باكستان التحقيق في عملية القتل وتقديم الجناة إلى المحاكمة. واضافت "حرية التعبير حق إنساني أساسي يجب الحفاظ عليه للجميع".

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن القتل. وتقول الشرطة إنهم يحاولون تتبع مكالمة هاتفية قام بها مهاجمي خان ليجذبوه إلى المنطقة التي قُتل فيها.

