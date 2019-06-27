هل يواصل منتخب الجزائر عقدته للسنغال؟

يحتضن اليوم الخميس، ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، والتي ستجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.

ويسعى كل منتخب للفوز بمواجهة اليوم، من أجل ضمان تأهله للدور القادم من “الكان”، علما أن كلا المنتخبين حسم مقابلته الأولى لصالحه، الجزائر أمام كينيا بهدفين دون رد، وبالحصة ذاتها تفوق السنغال في مواجهته لتنزانيا.

وتمنح المواجهات المباشرة السابقة بين الطرفين، الأفضلية للجزائر، خاصة في العقد الأخير، إذ يعود آخر فوز لـ”أسود الترانغا” على “ثعالب الصحراء” إلى متم شهر ماي 2008، بهدف دون رد، برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة، للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، جنوب إفريقيا 2010.

ومنذ تلك المباراة، تقابل المنتخبان في أربع مناسبات، فاز منتخب الجزائر بثلاث مباريات، ضمنها لقاء ودي، بينما انتهت مواجهة أخرى بلا غالب ولا مغلوب.

ولم ينجح منتخب السنغال في الفوز على الجزائر، خلال تاريخ مبارياتهما في الكأس القارية، فمن أصل ثلاث مباريات، حسم المنتخب الجزائري اثنتين لصالحه، الأولى في إطار نصف نهائي دورة 1990 بهدفين لواحد، والثانية في غينيا الإستوائية عام 2015، برسم ثالث جولات المجموعة الثالثة، بثنائية نظيفة، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، ضمن آخر جولات المجموعة الثانية، في النسخة الأخيرة لـ”الكان”، الغابون 2017.