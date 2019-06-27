ديانا كرزون تنتقد مشاركة الفنانين لحياتهم الشخصية – فيديو

عبرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أمس الأربعاء، عن موقفها من مشاركة الفنانين لتفاصيل حياتهم الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنها ضد ذلك.
وصرحت ديانا كارازون لـ”اليوم24″، أنها ترى في مبالغة الفنانين في مشاركة حياتهم الشخصية، على مواقع التواصل أمرا غير صحي، مؤكدة أنها شخصيا تقتصر على مشاركة الصور الجميلة، والعبارات الهادفة، إضافة إلى كل ما يتعلق بالجانب الفني.
وعن سعد لمجرد، خريج برنامج “سوبر ستار”، الذي تخرجت منه هي كذلك، قالت إنها ليست في تواصل معه، ولكنها التقته سابقا، وتعتبره فنانا بصم في الساحة الفنية.
ووجهت ديانا كارازون رسالة إلى الأصوات الشابة، نصحتهم فيها بعدم الانسياق وراء الألوان الموسيقية الجديدة.
يذكر أن ديانا كرازون التقت، أمس، جمهورها في المغرب ضمن سهرات منصة النهضة في مهرجان موازين.
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