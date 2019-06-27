عاجل..الإرهاب يضرب تونس من جديد..تفجير يستهدف سيارة للشرطة

أفادت وسائل إعلام تونسية، قبل لحظات، حدوث تفجير انتحاري، ضرب البلاد من جديد.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى حدود الآن، إلى أن العملية استهدف سيارة شرطة في شارع ديغول، المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة، وسط العاصمة تونس.

إلى ذلك، أعلنت ​وزارة الدفاع التونسية،​ في بيان، عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار.