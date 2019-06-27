بعدما كانت افتراضية.. حركة “ساخطون وغاضبون” تضع مطالبها على طاولة لشكر في المجلس الوطني

أعلنت حركة “ساخطون وغاضبون”، حضورها أشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سينعقد، يوم السبت 29 يونيو الجاري، بهدف طرح مطالبها على طاولة إدريس لشكر، بعدما كانت حركة افتراضية، انبثقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر من حركة “ساخطون وغاضبون”، رفضت ذكر اسمها، أنه من المرتقب أن يتم كشف أسباب تأسيس الحركة، والأهداف، التي تطمح إلى تحقيقها، في المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأعدت هذه الحركة الاحتجاجية ورقة في الموضوع، سيتم طرحها في المجلس الوطني، رفضت المصادر ذاتها كشف مضمونها، مكتفية بأن هذه الورقة تعبر عن احتجاجها على الوضع التنظيمي المتأزم، الذي يعرفه الحزب، وأن هناك عددا من الاتحاديين والاتحاديات من يتقاسمون مع “ساخطون وغاضبون” مواقفها، وأهدافها.

وكانت حركة “ساخطون وغاضبون”، قد انطلقت من فرع زايو في إقليم الناظور، بعد أن أطلق عدد من الاتحاديين هاشتاغا يحمل عنوان “ساخطون وغاضبون” على “فايسبوك، وهو الهاشتاغ، الذي لقي تجاوبا كبيرا من قبل الاتحاديين، والاتحاديات، في مختلف أقاليم، وجهات المملكة.