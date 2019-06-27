سهرة الراب المغربي تسجل رقما قياسيا في الحضور في مهرجان موازين.. لكن ما سبب غياب حاري؟

سجلت سهرة الراب المغربي في موازين حضورا جماهيريا كثيفا، جعل منها السهرة الأكثر حضورا من طرف الجمهور في منصة سلا، إلى حدود الساعة في الدورة 18 من الحدث العالمي.

وشارك في سهرة، ليلة أمس الأربعاء، المغنية منال بنشليخة، التي قدمت فقرة من 4 أغان، قبل أن ينطلق عرض مغني الراب البنج، الذي خلق تفاعلا جماهيريا مميزا في صفوف الحاضرين.

وطرح غياب مغني الراب حاري عن السهرة، علامات استفهام، علما أن إدارة المهرجان أعلنته سابقا بين نجوم سهرة، أمس.

وسبق أن اعتلى حاري رفقة الرابور “لاغتيست” منصة السويسي، خلال سهرة السبت الماضي، ما يفسر بأنه اختار ظهورا قصيرا مع هذا الأخير، بدل فقرة في حفل سلا طبقا لمصادر خاصة.