الموت يفجع عائلة الرجاء البيضاوي

تلقت العائلة الرجاوية، صباح اليوم الخميس، خبرا حزينا، بوفاة والد يوسف السفري، اللاعب السابق للفريق، والمساعد السابق للمدرب باتريس كارتيرون، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقدم كل أنصار النادي وأعضاء المكتب المسير للرجاء، تعازيهم الحارة للسفري، الذي غاب لفترات متقطعة عن النادي، في الفترة الأخيرة، بسبب اهتمامه بوالده الذي كان يرقد في المستشفى.

وتقدم عائلة “اليوم24” تعازيها للسفري وعائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.