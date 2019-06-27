البحرية الإسبانية تنقد 7 مغاربة من الموت في عرض المتوسط

تمكنت البحرية الإسبانية، أمس الاربعاء، من إنقاذ 7 مهاجرين مغاربة من عرض المتوسط بعد إبحارهم على متن قارب مطاطي، انطلق من سواحل طنجة تجاه الجنوب الإسباني.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن عناصر البحرية الإسبانية رصدت تحرك قارب مطاطي، فتوجهت إليه، حيث أوقفت مهاجرين غير قانونيين يحملون الجنسية المغربية، ومدتهم بالأغطية، والأغذية اللازمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن البحرية الإسبانية سلمت المهاجرين غير القانونيين إلى البحرية المغربية، بعدما تبين أنهم غير قاصرين.
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