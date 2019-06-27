سعد لمجرد يعلن “أغنية الصيف” رفقة النجم المصري محمد رمضان – صورة

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، أمس الأربعاء، اقتراب إصدار “الديو” الغنائي، الذي سيجمعه بالنجم المصري، محمد رمضان، والذي أجل طرحه لعدة مرات.

ويحمل عنوان “الديو”، المشترك بين النجمين المغربي، والمصري، عنوان “إنسي”، وكتب حوله لمجرد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، قال فيه: “أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان”.

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وأشار سعد لمجرد، عند إعلانه لأغنيته الأخيرة “نجيبك”، إلى تأجيل طرح الفيديو كليب مع رمضان، علما أن التحضير له انطلق، قبل اتهامه بمحاولة الاغتصاب الأولى.

وينتظر أن يحصد “الديو” المشترك بين لمجرد، ورمضان، نسب مشاهدة عالية، انطلاقا من الأعداد القياسية، التي تحصل عليها عادة أعمالهما.