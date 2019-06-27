عروض وطنية وخليجية لبامعمر

أكد محمد علي بامعمر اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، توصله بعدة عروض من أندية تمارس في البطولة الاحترافية، وأخرى بالدوريات الخليجية.

وقال بامعمر لـ”اليوم24″: “توصلت بعروض من بعض الأندية المغربية على غرار الجيش الملكي، والفتح الرباطي، واتحاد طنجة، للإلتحاق بصفوفها بدءا من الموسم المقبل”.

وأضاف اللاعب نفسه، ” هناك عروضا أيضا من فرق خليجية، خاصة من البطولة الكويتية، والدوري الإماراتي، لكنني لم أحسم وجهتي المقبلة بعد”.

وبات بامعمر لاعبا حرا، بعد أن انتهى العقد الذي كان يربطه بفريق الدفاع الحسني الجديدي، بنهاية الموسم الكروي الماضي، علما أن اللاعب دافع في وقت سابق عن أولوان فريقي المغرب الرياضي الفاسي، والرجاء الرياضي.