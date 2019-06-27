بنشعبون يوقع مرسوم قرض بـ52 مليارا للدعم الاقتصادي للشباب.. نُشر في الجريدة الرسمية

وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بالعطف عن رئيس الحكومة، مرسوما يوافق بموجبه على قرض دولي بقيمة 48 مليون، و200 ألف أورو (525 مليون درهم/ 52,5 مليار سنتيم).

القرض حصل عليه المغرب من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك بناءً على قانون المالية لسنة 2019، لاسيما المادة 51 منه.

وسيخصص القرض المالي الدولي، بحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، لمشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب في المغرب.

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ويهدف المشروع إلى “تعزيز قابلية التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، ودعم الادماج المهني لفائدة 19000 شاب وشابة”.

كما يسعى مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب في المغرب إلى “تطوير البيئة العامة للمقاولات، ودعم إنشاء المقاولات لفائدة الشباب من خلال شبكة مراكز دعم إنشاء المقاولات”.

ويتضمن المشروع برنامجا للدعم التقني والمالي لإنشاء المقاولات لفائدة 25000 مستفيد مع خلق 1500 مقاولة، وكذا برنامج مواكبة المقاولات ذات الإمكانات التنموية في سلاسل القيم الواعدة في الجهة.