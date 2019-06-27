عكا: إخلاء مواطنين من مجمع تجاري بعد تسرب أمونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت قوات إخماد الحرائق مئات المواطنين من مجمع عزرائيلي التجاري في مدينة عكا، ظهر اليوم الخميس، في أعقاب تسرب الأمونيا من حاوية في مصنع شركة شتراوس المحاذي للمجمع.

ولم ترد تقارير حول إصابات جراء تسرب المادى السامة، فيما تعمل قوات إخماد الإطفاء على تقليل أضرار تسرب الأمونيا ووقف التسرب.

وسادت حالة هلع بين المواطنين العاملين في المجمع التجاري ورواده، في أعقاب مطالبتهم عبر مكبرات صوت بإخلاء المكان بسبب "حدث" و"تسرب الأمونيا". وشكا مواطنون من حرقان العين.

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مركبات الإطفاء وزحمة سير في منطقة المجمع ومصنع شطراوس، اليوم

وقال مواطنون تواجدوا داخل المجمع التجاري إن حالة الهلع كانت بالغة، وأن الجميع كانوا يجرون بسرعة، بعدما طولبوا بمغادرة المجمع من المخرج الغربي.

ووصلت ثمانية طواقم إطفاء إلى المكان من أجل تطويق تسرب الأمونيا في المصنع الواقع عند مدخل عكا الجنوبي، والذي يبعد بضع عشرات الأمتار عن مبان سكنية ومئات أمتار معدودة عن محطة القطار في المدينة. وأغلقت الشرطة الشوارع المؤدية للمصنع والمجمع التجاري ومنعت الدخول إليها.

وكانت جمعية "مواطنون من أجل البيئة" قد حذرت في العام 2012 من مخاطر وجود حاوية أمونيا ضخمة، تحتوي على 17 طن أمونيا تستخدم للتبريد، في مصنع شتراوس للبوظة، الواقع في منطقة سكنية في عكا.