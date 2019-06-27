إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار في عارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، من كفر قرع في جريمة إطلاق نار بقرية عارة، اليوم الخميس. ووصفت مصادر طبية إصابة الشخص بأنها خطيرة.
وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي بالمنطقة أنه في تمام الساعة 12:12 تلقى بلاغا عن إصابة شخص في عارة.
وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب في المكان ومن ثم جرى نقل المصاب إلى مستشفى "هيلل يافه" لاستكمال علاجه، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
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