"نيسان" تسحب نحو 490 ألف سيارة في اليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "نيسان" اليابانية لصنع السيارات أنها ستسحب حوالى 490 ألف سيارة في اليابان، وذلك بسبب خطر حصول تماس كهربائي واندلاع حريق، اللذين حدثا في أربع سيارات حتى الآن، وفق ما كشفته وثائق أصدرتها وزارة النقل اليابانية، اليوم الخميس.
وصرّح متحدث باسم نيسان لـ"وكالة فرانس برس" أن "سحب السيارات هذا لن يحصل إلا في اليابان".
وبالمجمل، ستعود إلى مصانع الشركة 491,345 سيارة من سبعة أنواع مختلفة، جمعت بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 وأيلول/ سبتمبر 2018.
وتابع المتحدث أن المشكلة على بطاقة إلكترونية، يمكن أن تكون في أسوأ الأحوال سبب التماس الكهربائي واندلاع حريق.
وأبلغ الشركة عن هذا العطل الإلكتروني، تجار وسائقون، وكان مسؤولًا عن وقوع أربعة حوادث حريق.
وتخوض نيسان أزمة مع شريكتها الفرنسية "رينو" بسبب توجيه الاتهام في اليابان إلى كارلوس غصن الذي أسس تحالفهما، وذلك سبب مشاكل مختلفة تتعلق بالجودة في سياراتها في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على علامتها التجارية ومبيعاتها.
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