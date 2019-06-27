اللد: إرجاء تنفيذ أوامر هدم منازل أبو كشك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت عائلة أبو كشك في اللد، اليوم الخميس، قرارا بإرجاء تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء التي فرضتها ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بحق منازل العائلة في الآونة الأخيرة.

وبموجب قرار محكمة الصلح في الرملة فقد تأجل تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء لغاية 3 أشهر إضافية بدءا من اليوم.

وجاء هذا القرار بعد المسار القضائي الحثيث الذي تخوضه عائلة أبو كشك موازاة بالمساري النضالي للقوى الوطنية واللجنة الشعبية في اللد التي نصبت خيمة اعتصام ونظمت وقفات احتجاجية، مؤخرا.

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر هدم وإخلاء فورية لمنازل تتبع لعائلة كشك في اللد، تقطنها 7 أسر ونحو 100 نفر غالبيتهم من النساء والأطفال.

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فادي أبو كشك

وقال أحد سكان الحي، الناشط السياسي فادي أبو كشك، لـ"عرب 48" إن "وقف التنفيذ المؤقت للهدم أمر جيد ومطلوب في الفترة العصيبة الحالية، إذ أنه سيتيح الوقت الإضافي في محاولة لتسوية القضية أمام السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن "خطر الهدم لا زال يخيم على عائلة أبو كشك، والمنازل لا تزال في مرحلة خطيرة، إذ أن التأجيل 3 أشهر لا يعني الانتهاء من هذا الخطر إنما فرصة لكسب وقت إضافي لمعالجة الأمر".

وختم أبو كشك بالقول إن "هذه القضية لم تنته ولا يمكن أن نقول إنها انتهت حتى يتم تسويتها نهائيا والتوصل لحل جذري، ولذلك فإن الخطوات الاحتجاجية والنضالية سوف تستمر".