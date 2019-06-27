مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات لشبان بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة بابل المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها وقواتها الخاصة في ساحات المسجد وعند بواباته، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما واصلت تنفيذ الاعتقالات بحق العديد من الشبان.

ووفقا لدائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، وإنه تتوالى مجموعات أخرى وتستعد لاقتحام المسجد ظهرا على شكل مجموعات، في ظل تحويل الأقصى لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة، فيما ذكرت الإحصائيات النهائية للأوقاف أن 194 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم حتى ساعات ما بعد الظهر.

وتمت الاقتحامات تحت حراسة عناصر من شرطة الاحتلال التي رافقت المستوطنين المقتحمين، وأحاطت بهم خلال جولاتهم الاستفزازية في ساحات المسجد الأقصى، حيث تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة.

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إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال، شابين من بلدة العيساوية، وحولتهما إلى مركز تابع لها في المدينة، للتحقيق معهما.

وشملت الاعتقالات الشاب طارق فراس مصطفى رغم الإفراج عنه يوم أمس الأربعاء من المحكمة، والشاب محمود محيي أبو سنينة.

كما مدد الاحتلال اعتقال الفتى همام الحسيني من حي الشيخ جراح حتى الثاني من الشهر المقبل، علما أن الاحتلال اعتقله قبل يومين، ويجري التحقيق معه في زنازين معتقل "المسكوبية".