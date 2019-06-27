سوق الانتقالات: فيليكس بديلا لغريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وصيف الدوري الإسباني في كرة القدم، عرضا بقيمة 126 مليون يورو لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد، جواو فيليكس، بحسب ما أعلن أمس، الأربعاء، النادي البرتغالي مضيفا انه سيدرس الاقتراح.

وتخطى العرض البند الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب البالغ 19 عاما، في صفقة سيتم تسديدها على عدة أقساط، بحسب ما أوضح بنفيكا في بيان.

وكانت الصحف المحلية توقعت في الأسبوع الأخير انتقال فيليكس إلى "كولتشونيروس" مقابل 120 مليون يورو في عقد لخمس سنوات وراتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، ليصبح بين أغلى خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ متخطيا الأسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من ريال مدريد الإسباني الى يوفنتوس الايطالي.

ويحمل الرقم القياسي البرازيلي نيمار مع 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي قبل سنتين يليه الفرنسي كيليان مبابي (180)، البرازيلي فيليب كوتينيو (120 زائد 40 كإضافات) والفرنسي عثمان ديمبيلي (105 زائد 40 كإضافات).

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وقرر أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب 133 هدفا في خمسة مواسم والذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ويرجح انتقاله إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.

وعرف فيليكس صعودا قويا منذ بداياته الاحترافية مع بنفيكا خلال الموسم المنصرم. سجل 20 هدفا في 43 مباراة في مختلف المسابقات وساهم بإحراز بلاده لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ولقب الدوري المحلي مع بنفيكا.