شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تفجير انتحاري قرب السفارة الفرنسية في تونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:32 مساءً, 27 يونيو 2019 م المناطق - وكالات استهدف تفجير انتحاري سيارة شرطة بباب بحر بالقرب من شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، اليوم، وأفادت الأنباء الأولية بسقوط قتيلين في هذا الهجوم الذي وقع قرب السفارة الفرنسية، فيما كشفت وسائل إعلام تونسية عن فرار أحد الانتحاريين.

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