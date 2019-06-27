البرلمان يرفض تولي 'زاهدة عبدالله' منصب وزير التربية

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365 إن مجلس النواب صوت في جلسته الـ 28 التي عقدت، اليوم على عدم منح ثقته للسيدة زاهدة عبدالله محمد كوزير للتربية".

وتعد هذه المرشحة الثانية التي رفضها مجلس النواب حيث سبق أن رفض اعضاء المجلس في، 26 حزيران، منح الثقة لمرشحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى وزارة التربية سفانة الحمداني.



وصوت مجلس النواب الاثنين 26 حزيران الحالي، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع.