صوت مجلس النواب، الخميس، على عدم منح ثقته لـ"زاهدة عبدالله" محمد وزيراً للتربية.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365 إن مجلس النواب صوت في جلسته الـ 28 التي عقدت، اليوم على عدم منح ثقته للسيدة زاهدة عبدالله محمد كوزير للتربية".
وتعد هذه المرشحة الثانية التي رفضها مجلس النواب حيث سبق أن رفض اعضاء المجلس في، 26 حزيران، منح الثقة لمرشحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى وزارة التربية سفانة الحمداني.
وصوت مجلس النواب الاثنين 26 حزيران الحالي، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع.
وتعد هذه المرشحة الثانية التي رفضها مجلس النواب حيث سبق أن رفض اعضاء المجلس في، 26 حزيران، منح الثقة لمرشحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى وزارة التربية سفانة الحمداني.
وصوت مجلس النواب الاثنين 26 حزيران الحالي، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يرفض تولي 'زاهدة عبدالله' منصب وزير التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.