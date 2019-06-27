المالكي للسفير الروسي: لن نسمح بالعودة الى مناخ القلق والتوتر

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف"، مبينا ان "اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى تطورات الوضع السياسي الراهن والمتعلق بالأزمة بين ايران وأمريكا".واكد المالكي على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا"، مشيرا الى "أهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وتابع ان "توثيق التعاون الثنائي يصب في مصلحة المنطقة ويعزز من فرص السلام والاستقرار، في ظل التصعيد الامريكي الايراني"، مشددا على "ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته والدعوة الى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن لغة التلويح بالقوة وعدم السماح بالعودة الى مناخ القلق والتوتر".

