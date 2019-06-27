اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا، فيما اشار الى ان العراق لن يسمح بالعودة لمناخ القلق والتوتر.
واكد المالكي على "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا"، مشيرا الى "أهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".
وتابع ان "توثيق التعاون الثنائي يصب في مصلحة المنطقة ويعزز من فرص السلام والاستقرار، في ظل التصعيد الامريكي الايراني"، مشددا على "ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته والدعوة الى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن لغة التلويح بالقوة وعدم السماح بالعودة الى مناخ القلق والتوتر".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي للسفير الروسي: لن نسمح بالعودة الى مناخ القلق والتوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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