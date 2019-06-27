غداً.. انطلاق بطولة التحدي بالمبارزة لفئة سلاح السيف العربي

رياضة 2019-06-27 | 12:04 56 مشاهدة ينظم الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة غداً الجمعة منافسات بطولة التحدي المفتوحة بسلاح السيف العربي للرجال والنساء (فردي وفرقي) التي تقام للفترة من ٢٨ – ٣٠ من الشهر الجاري. وستجرى منافسات البطولة على قاعة المبارزة بمجمع وزارة الشباب والرياضة، وكان الاتحاد المركزي قد وجه الدعوة لجميع الاندية والاتحادات الفرعية للمشاركة في البطولة حيث يكون تسجيل اللاعبين اليوم الخميس. وتعد هذه البطولة الاولى التي يقيمها الاتحاد بعد توقف دام عدة اشهر بسبب الأزمة التي مرت بها الرياضة العراقية.

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