البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 180 نائباً".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أبرز ما تضمنه جدول أعمال الجلسة هو التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017".



وكان مجلس النواب رفع، أمس الأول الثلاثاء (25 حزيران 2019)، جلسته السابعة والعشرين إلى اليوم الخميس.