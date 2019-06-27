احباط محاولة لادخال ست سيارات الى العراق بعد اخفائها بملابس

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي ضبطت ست سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".

واضافت ان "هذه السيارات كانت مخفية داخل حاويتين حجم ٤٠ قدم خلف صناديق ملابس في محاولة لتهريبها"، مشيرة الى ان "ضبطها تم من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك."



وأكدت الهيئة "إحالة الموضوع للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه".

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية للسيطرة من خلالها على عمليات الأدخال للمواد والبضائع المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.