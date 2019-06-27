احباط محاولة لادخال ست سيارات الى العراق بعد اخفائها بملابس

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اعلنت هيئة الجمارك، الخميس، عن احباط محاولة لادخال ست سيارات "دون الموديل" الى العراق بعد اخفائها بصناديق ملابس.
واضافت ان "هذه السيارات كانت مخفية داخل حاويتين حجم ٤٠ قدم خلف صناديق ملابس في محاولة لتهريبها"، مشيرة الى ان "ضبطها تم من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك."
وأكدت الهيئة "إحالة الموضوع للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه".
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية للسيطرة من خلالها على عمليات الأدخال للمواد والبضائع المخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.
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