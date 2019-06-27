أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنوبة ارتجاف مجدداً اليوم، وذلك بعد ثمانية أيام من ظهورها لأول مرة وهي ترتجف، أمام عدسات الكاميرا.
أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية قال إن حالة المستشارة تحسنت، فيما أظهر الفيديو رفض المستشارة الماء الذي قدم لها.
ميركل كانت تعرضت لهذا الموقف أول مرة أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، حيث بدأت خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه بالارتجاف بشكل كبير، ثم ما لبث أن خف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.
بررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، وأنها أصبحت بخير بعد أن شربت الماء، وعلق أطباء لاحقاً بأن ما حصل لا يستدعي القلق إطلاقاً.
المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، علق بشأن أي تداعيات محتملة لهذا الارتجاف الجديد، على خطط ميركل، على سبيل المثال، بشأن حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، بالقول، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: "كل شيء سيسير كما هو مخطط له، المستشارة الألمانية بحالة جيدة".
وتابعت ميركل عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة، لامبريشت، أمام أعضاء البرلمان، ولكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... ميركل تدخل في رعشة غريبة للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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