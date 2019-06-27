إن كنت تعاني من اللهيب والحرّ الشديد شاهد هذه الصور!

ولهذا، نقدم إليكم بعض الصور التي يُمكن أن تنسيكم الحرارة وتُذَكركم كيف يبدو الحال حين تنخفض درجات الحرارة!

الثلج والجليد

فازت هذه الصورة التي التقطها مصور المناظر الطبيعية الروماني كوزمين ستان بجائزة مسابقة التصوير الدولية لعام 2017 عن فئة الصور الخاصة بالثلج والجليد.من المؤكد أن زيارة لهذا الفندق الجليدي في مدينة یوکاسیاروی السويدية سوف تنسيك الحرارة المرتفعة!

الكهوف الجليدية

لا بد أن التجول داخل هذا الكهف الجليدي الموجود في جبل إريباص الذي يقع في القطب الجنوبي سيُشعرك بالبرد.

التزلج على الجليد

صورة للمتزلجين على الجليد فوق جبل شاينبرغ القريب من مدينة آميرغاو في جبال الألب البافارية الألمانية لا بد وأنها ستُشعرك بالانتعاش.

مياه باردة

حاول أن تلمس مياه النافورة الباردة وستشعر فورا بالانتعاش.

الكلب يعرف طريقه!

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يعرف هذا الكلب الذي يُعاني من ارتفاع درجات الحرارة كيف يُمكنه أن يحصل على الماء البارد.

قم بصب الماء فوق قدميك

إذا ما صَبَبْتَ الماء صَباً فوق قدميك فستشعر ببرودة مدهشة.

حمام المياه الباردة!

إذا لم تنجح مساعيك كلها وظللت تشعر بالحر الشديد فما عليك إلا أن تلجأ إلى حمام المياه الباردة في مدينتك.

مشروبات مُثَلجة

حافظ على نسبة الرطوبة في جسمك عن طريق تناول المشروبات الباردة والمنعشة.

الدببة في القطب الشمالي

تُحِبُ الدببة في القطب الشمالي البقاء فوق الجليد. تتراوح درجات الحرارة المناسبة لبقاء الدببة القطبية على مايرام بين - 10 مئوية إلى + 10 مئوية.