تفجير يستهدف سيارة أمن وسط العاصمة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدف تفجير، اليوم الخميس، سيارة تابعة للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة وسط البلاد.
ووفق شهود عيان، طوقت الشرطة مكان التفجير، ووصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى المنافذ التي تفتح على شارع الحبيب بورقيبة.
ولم يعلن بعد عن وقوع ضحايا كما لم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الساعة 10:20 ت.غ.
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