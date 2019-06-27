تناقض الحمدين وانهيار نظام إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالخميس 2019/6/27 01:32 مساء بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تقرأون: "تناقض "الحمدين".. قطر تهاجم ورشة المنامة وتتصدر المشاركين"، و"مراقبون يؤكدون أن عقوبات ترامب تدفع صوب انهيار داخلي لنظام خامنئي"، و"فنزويلا تعلن إحباط "انقلاب" تضمن اغتيال مادورو"، و"محللون يحذرون من سعي إيران لتصنيع قنبلة نووية "، و"انطلاق ماراثون اختيار منافس ترامب.. ٢٤ يتناظرون و"نووي إيران" حاضر بمناظرة الديمقراطيين لاختيار منافس ترامب".
وعن الأوضاع اليمنية تتابعون "التعذيب حتى الموت.. إرهاب حوثي لترويع المناهضين باليمن"، و"الرئاسة اليمنية تستأنف التعامل "الكامل" مع جريفيث".
أما في الاقتصاد فتطالعون الإمارات تدشن أكبر منصات النفط البحرية في العالم لصالح "أدنوك"، و10 محطات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضرائب تكشف تناقضا صارخا بين وزير الاقتصاد الإيراني و"مركزي طهران"، واقتصادي صيني بارز يتوقع توترات طويلة الأمد مع أمريكا.
وإلى الملاعب، دي ليخت يلمح لانتقاله إلى يوفنتوس.
وفي التكنولوجيا تتابعون "أبل تلغي تقنية الكاميرات المتطورة من iPhone 11l، وفي الفن، "تشاكي" لم يعد كما كان منذ 30 عاما.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 27 يونيو/حزيران 2019 اضغط هنا.
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