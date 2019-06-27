طائرة هندية تهبط اضطراريا ببريطانيا إثر بلاغ بقنبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت طائرة هندية اضطرارياً، الخميس، بمطار "ستانستد" في لندن ببريطانيا عقب بلاغ بوجود قنبلة على متنها. وذكرت وكالة أنباء الهند أن قوات الإطفاء البريطانية قامت بتأمين الطائرة الهندية عقب هبوطها اضطرارياً بمطار ستانستد. من جانبها أعلنت إدارة مطار "ستانستد" بلندن إعادة فتح ممر الطائرات، للعمل بكامل قوته بعد استقبال طائرة هندية هبطت اضطراريا.

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