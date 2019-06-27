ماكرون يحث على "إبقاء الضغط" الأوروبي ضد إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تشاطر الولايات المتحدة الهدف الاستراتيجي ذاته، وهو ألا تتمكن إيران من حيازة السلاح النووي.

وأضاف ماكرون - في تصريحات للصحفيين الخميس- أنه ينبغي إبقاء الضغط على إيران، ولا سيما من قبل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا.



Advertisements

قال إنه أبلغ النظام الإيراني بأن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو إعطاء أي إشارات توحي بأن طهران لن تلتزم به سيكون خطأ.

وتابع ماكرون قائلا: "كان لي حديث مع الرئيس روحاني قبل يومين وأشرت إلى أن أي خروج من الاتفاق سيكون خطأ وأن أي إشارات في ذلك الاتجاه ستكون خطأ".



من جهة أخرى، أوضح ماكرون أن الطائرة الأمريكية بدون طيار التي أسقطتها إيران في 20 يونيو/حزيران، كانت في المنطقة الدولية بحسب المعلومات المتوافرة لدى السلطات الفرنسية، وليس فوق الأراضي الإيرانية كما تزعم طهران.