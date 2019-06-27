السجن المؤبد لـ 47 متهماً بالانقلاب في تركيا

أفادت وكالة الأنباء التركية بأن محكمة بالعاصمة أنقرة قضت بسجن 47 متهماً مدى الحياة لإدانتهم بتهم ذات صلة بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد قبل ثلاثة أعوام.
وقضت المحكمة نفسها بالسجن بين 7 و13 عاماً ضد 113 متهماً. وبرأت 94 آخرين. ومن بين المدانين مدير سابق بأكاديمية العسكرية، إلا أن أغلبهم من الجنود.
وقبل أسبوع واحد فقط، أصدرت محكمة في أنقرة أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد 151 جندياً في محاكمة جماعية شملت قيادات عسكرية سابقة من بينهم القائد السابق لسلاح الجو التركي آكين أوزتورك.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية المزعومة في 2016 .
ومنذ ذلك الحين، فُصل الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا، من أعمالهم، ويقبع أكثر من 30 ألفاً من أنصار غولن، في السجون.
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