شكرا لقرائتكم ترمب يصل إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، إلى أوساكا اليابانية للمشاركة في أعمال قمة العشرين.
وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديدُ الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.
تلك المدينة التي تقع في المنطقة الغربية من اليابان لها تاريخ عريق ترسمه رحلة إعادة البناء التي شقتها بعد الحرب العالمية الثانية.
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