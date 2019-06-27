أشادت حركة "حماس" بـ"دعم الشعب البحريني، ل​فلسطين​، بعد يوم على انتهاء "​مؤتمر​ ​المنامة​"، مشيرةً إلى أن "التأييد الشعبي البحريني لفلسطين ليس مفاجئا، خاصة أنه معروف بمواقفه الأصيلة"، داعيةً الشعب البحريني إلى "مواصلة رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

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كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تُشيد بدعم الشعب البحريني لفلسطين: لمواصلة رفض كل أشكال التطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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