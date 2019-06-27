خارجية روسيا: نهج واشنطن الحالي حيال التسوية الفلسطينية الإسرائيلية غير بناء

اعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "نهج ​واشنطن​ حيال التسوية الفلسطينية الإسرائيلية الذي طرحته في ​المنامة​ غير بناء"، مشيرةً إلى أن "أي مبادرة للسلام في ​الشرق الأوسط​ يجب أن تدعم مبدأ التسوية على أساس حل الدولتين".

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