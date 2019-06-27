بوريس جونسون يتعهد بوضع ضوابط على الهجرة بعد بريكست

تعهد المرشح الأبرز ل​رئاسة الحكومة​ البريطانية، ​بوريس جونسون​، بـ"وضع ضوابط على ​الهجرة​ بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، وإدخال نظام هجرة قائم على النقاط، على غرار ​أستراليا​"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نكون أكثر انفتاحا على هجرة أصحاب المهارات الكبيرة مثل العلماء، لكن يجب علينا أيضا أن نضمن للناس بأنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي ستكون لدينا سيطرة على عدد ​المهاجرين​ من غير أصحاب المهارات القادمين إلى البلاد".

ولفت إلى أنه "يتوجب أن نكون أكثر صرامة مع أولئك الذين يسيئون استخدام ضيافتنا، دول مثل أستراليا لديها أنظمة رائعة وعلينا أن نتعلم منها"، متعهداً بـ"حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشيرن الاول المقبل".