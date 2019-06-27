مسؤول تركي: "إس-400" خلاف بين أنقرة وواشنطن ولا دخل للناتو به

لفت ​السفير التركي​ لدى ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" باسات أوزتورك إلى أن "شراء ​تركيا​ ​منظومة​ "إس400" الروسية، لا تشكل مشكلة بين ​أنقرة​ والناتو، بل هو خلاف ثنائي بين تركيا و​الولايات المتحدة​ الأميركية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة تسعى لجر الحلف إلى داخل الخلاف"، مبينا أن "الإضرار بالانسجام الحاصل داخل الناتو، سيكون خطأ كبيرا".

وأشار إلى أن "من أهم ميزات الناتو، قدرته على التأقلم مع الظروف الأمنية المستجدة، وهو ما انتهجه طيلة العقود الماضية"، لافتاً إلى أن "​البيئة​ الأمنية والدفاعية للأطلسي تغيرت بشكل كبير، بسبب المشاكل والأزمات الحاصلة في ​سوريا​ و​ليبيا​ و​الخليج​ وضم ​روسيا​ لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها بطرق غير قانونية".

وأضاف: "إن ​العالم​ يمر حاليا بمرحلة تحديات لا مثيل لها، وأن من أولويات الدول في هذه الفترة، تعزيز قدراتها الدفاعية وتمكين شراكاتها وتحالفاتها مع الأصدقاء"، مؤكداً أن "تركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي، ليست شريكا في أي تحالف أو تكتل آخر، ولديها الحق في امتلاك تكنولوجيا دفاعية لحماية حدودها وأجوائها من التهديدات الخارجية".

وتابع: "تركيا مساهم أساسي في الناتو، ودفعت مستحقات العضوية كاملة، وكما أننا نستفيد من الناتو، فإن الحلف أيضا يستفيد من تركيا، وهذا مكسب للطرفين"، مشدداً على "دور حلف "ناتو" في المساهمة بالحفاظ على أمن تركيا، من خلال التدابير الأمنية التي يتخذها أنظمة الدفاع الجوية التابعة له والموجودة على الأراضي التركية".