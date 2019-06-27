انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة يملكها محلل سياسي سوري

انفجرت ​عبوة ناسفة​ كانت مزروعة تحت مقعد السائق في ​سيارة​ خاصة يملكها المحلل السياسي السوري طالب ابراهيم وادى الانفجار الى اصابة زوجة ابراهيم ​اصابات​ بالغة وتعرض ابنه لاصابة طفيفة الذي كان يتوجه لاجراء امتحان الثانوية العامة. وانفجرت السيارة على اتوستراد ​المزة​ وسط العاصمة السورية واضطر نجل طالب ابراهيم اكمال توجهه الى مركز الامتحانات لتأدية امتحان فيما خضعت زوجة ابراهيم ل​عملية جراحية​.

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