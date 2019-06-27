بو صعب: اقفال الطرقات لا ينفع قضية العسكريين

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ من السراي الحكومي ان "اقفال الطرقات لا ينفع قضية العسكريين وهنالك اقتراحات يجري ​النقاش​ حولها تتعلق بالتسريح وبضريبة الدخل".

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