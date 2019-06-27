اقرار موازنة الجامعة اللبنانية كما وردت من الحكومة

أقرت ​لجنة المال والموازنة​ موازنة ​الجامعة اللبنانية​ كما وردت من ​الحكومة​. وأعلن وزير التربية أكرم شهيب انه سيتم تشكيل لجنة من الجامعة اللبنانية و​وزارة المال​ لمتابعة هذا الملف.

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