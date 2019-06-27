فنيانوس: هل كان احد يتوقع ان يصوت حزب الله لأبو غيدا لينال اعلى نسبة تصويت؟

اشار وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ألم يتساءل احد كيف نال القاضي ​رياض ابو غيدا​ اعلى نسبة أصوات بانتخابه في مجلس النواب؟ وهل كان احد يتوقع ان يصوت ​حزب الله​ لأبو غيدا؟"

وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسته التشريعية الأعضاء الخمسة في ​المجلس الدستوري​ وهم: ​طنوس مشلب​ (72صوتاً)، ​عوني رمضان​ ( 73 صوتاً) اكرم بعاصيري (71 صوتاً)، أنطوان بريدي ( 72 صوتاً) رياض ابو غيدا ( 79 صوتاً). والاعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم.