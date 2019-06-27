فنيانوس: هل كان احد يتوقع ان يصوت حزب الله لأبو غيدا لينال اعلى نسبة تصويت؟

اشار وزير الاشغال يوسف فنيانوس في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ألم يتساءل احد كيف نال القاضي رياض ابو غيدا اعلى نسبة أصوات بانتخابه في مجلس النواب؟ وهل كان احد يتوقع ان يصوت حزب الله لأبو غيدا؟"
وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسته التشريعية الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وهم: طنوس مشلب (72صوتاً)، عوني رمضان ( 73 صوتاً) اكرم بعاصيري (71 صوتاً)، أنطوان بريدي ( 72 صوتاً) رياض ابو غيدا ( 79 صوتاً). والاعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم.
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