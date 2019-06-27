اشار وزير المال علي حسن خليل تعليقاً على تقرير وكالة "موديز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، الى ان الأمور تحت السيطرة، ولا جديد في ما يتعلق بدورة الجمارك وهناك أصول يجب ان نتبعها.
وكانت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني" قد رأت احتمالا لإعادة جدولة ديون لبنان رغم الضبط المالي في مشروع الموازنة، بسبب تباطؤ التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال تعليقاً على تقرير موديز: الأمور تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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