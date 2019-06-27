وزير المال تعليقاً على تقرير موديز: الأمور تحت السيطرة

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ تعليقاً على ​تقرير​ وكالة "​موديز​" الأمريكية للتصنيف الائتماني، الى ان الأمور تحت السيطرة، ولا جديد في ما يتعلق بدورة ​الجمارك​ وهناك أصول يجب ان نتبعها.

وكانت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني" قد رأت احتمالا لإعادة جدولة ديون ​لبنان​ رغم الضبط المالي في مشروع ​الموازنة​، بسبب تباطؤ التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع".