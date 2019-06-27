موديز: نرى احتمالا لإعادة جدولة ديون لبنان رغم الضبط المالي في مشروع الموازنة

رأت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني إن "تباطؤ التدفقات الرأسمالية على ​لبنان​ وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد." واوضحت "موديز" انه "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا" .

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