ردّ وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الكلام الصادر عن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، قائلا: "لا يليق بدولتك ولا بموقعك الكلام عن ملف ليس لديك عنه معطيات سوى معلومات مغلوطة من بعض الأمنيين"، مشيرا الى أن الملف بعهدة وزير الدفاع وقائد ​الجيش​ اذا أردت أن تحصل على الحقائق".

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كانت هذه تفاصيل خبر الغريب للفرزلي: لا يليق بدولتك الكلام عن ملف معلوماتك عنه مغلوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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