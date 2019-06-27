جنبلاط تلقى اتصالا من عباس مشيدا بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ أن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة ​فلسطين​ ​محمود عباس​، "مشيدا بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضه المطلق للحلول التصفوية للقضية الفلسطينية". وأكد عباس خلال الاتصال الهاتفي على أن "هذه المواقف المبدئية ليست غريبة عن ​لبنان​ الشقيق تجاه ​القضية الفلسطينية​، ودعمه لحقوق شعبنا بالحرية و​الاستقلال​، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​".

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